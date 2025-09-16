Ferro, Colón y Arsenal están peleando el descenso en la Primera Nacional

Alvarado (29 puntos) y Arsenal (31) están en los puestos de descenso de la Zona A. Y ahí nomás están Ferro (32), Güemes (33) y Almagro (34). Por otro lado, Quilmes y All Boys, otros clubes con historia en Primera, también redondean una campaña pobre, con 36 unidades cada uno, quedando afuera del reducido por el ascenso.

CADU (19 puntos) y Talleres de Remedios de Escalada (20) están prácticamente condenados en la Zona B, aunque Colón todavía no se salvó con sus 28 unidades. El club santafesino pasó de un extremo al otro: de campeón de la Copa de la Liga 2021 y jugar la Copa Libertadores 2022 a estar en el fondo de la Primera Nacional.

Qué le queda a cada equipo

Ferro: Almagro (V), Los Andes (V) y Patronato (L)

Arsenal: Deportivo Maipú (L), Deportivo Madryn (V) y Alvarado (L)

Colón: Deportivo Morón (L), Estudiantes (V) y CADU (L)

Talleres (RE): Mitre de Santiago del Estero (V), Chaco For Ever (L) y Almirante Brown (V)

Defensores Unidos: Nueva Chicago (L), Temperley (L) y Colón (V)