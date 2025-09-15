Racing: el tremendo banderazo de la gente y la palabra de Gustavo Costas

En la previa del primer duelo con Vélez por cuartos de Copa Libertadores, los hinchas de La Academia le brindaron una fiesta a los jugadores y el entrenador expresó: "Todos tenemos el mismo sueño".
En la previa del duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Vélez, que se llevará a cabo este martes desde las 19 en el José Amalfitani, los hinchas de Racing realizaron un tremendo banderazo en Pilar, donde el equipo, que estuvo presente de cara a la gente, está concentrado pensando en la noche copera.
El plantel salió a observar la fiesta y Gustavo Costas saludó de cerca a la gente, firmó camisetas y dejó un esperanzador mensaje de cara al inicio de la serie contra Vélez. "Todos tenemos el mismo sueño. El sueño lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que si estamos juntos se nos va a hacer más fácil todavía", dijo el DT.
Luego, Costas describió qué espera del encuentro con Vélez e insistió con la unión interna y externa: "Partido difícil, seguro. Uno siempre va para ganar los partidos. Sabemos que es un partido difícil, pero como digo siempre, si estamos juntos siempre es mucho mejor".
Si bien aún no está confirmado, Costas pondría la siguiente formación en Liniers: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Matías Zaracho, Gabriel Rojas; Santiago Solari y Adrián Martínez.
comentar