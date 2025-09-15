Racing: el tremendo banderazo de la gente y la palabra de Gustavo Costas

El plantel salió a observar la fiesta y Gustavo Costas saludó de cerca a la gente, firmó camisetas y dejó un esperanzador mensaje de cara al inicio de la serie contra Vélez. "Todos tenemos el mismo sueño. El sueño lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que si estamos juntos se nos va a hacer más fácil todavía", dijo el DT.

Luego, Costas describió qué espera del encuentro con Vélez e insistió con la unión interna y externa: "Partido difícil, seguro. Uno siempre va para ganar los partidos. Sabemos que es un partido difícil, pero como digo siempre, si estamos juntos siempre es mucho mejor".

Si bien aún no está confirmado, Costas pondría la siguiente formación en Liniers: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Matías Zaracho, Gabriel Rojas; Santiago Solari y Adrián Martínez.

Embed LA CARA DE LOS JUGADORES HABLA POR SI SOLA: ¡IMPRESIONANTE BANDERAZO DE LOS HINCHAS DE RACING EN LA PREVIA DEL CHOQUE DE IDA ANTE VÉLEZ!



