Francia derrotó a Brasil en un duelo de candidatos a meses del Mundial

Los subcampeones del mundo se impusieron 2 a 1 al conjunto comandado por Carlo Ancelotti en un amistoso disputado en Estados Unidos.
En un amistoso internacional con un claro aroma a Mundial, la Selección de Francia derrotó 2 a 1 a Brasil en el Gillette Stadium de Boston y no solo se llevó un triunfo de peso, sino que además cortó una racha negativa de 15 años sin vencer a la Canarinha, en un duelo que enfrentó a dos potencias que se perfilan como protagonistas del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Didier Deschamps se quedó con el triunfo gracias a los goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, mientras que Bremer descontó para el conjunto de Carlo Ancelotti, en un partido que también tuvo la expulsión de Dayot Upamecano.
El inicio fue favorable a Brasil, que dominó la posesión y generó las primeras chances claras. A los pocos minutos, Raphinha tuvo un mano a mano que no pudo concretar, mientras que más tarde Gabriel Martinelli estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que pasó muy cerca del arco defendido por Mike Maignan.
Sin embargo, cuando mejor estaba la Canarinha, Francia golpeó demostrando su jerarquía. A los 32 minutos, tras una recuperación de Aurélien Tchouaméni y una asistencia de Ousmane Dembélé, Mbappé definió con clase por encima de Ederson para marcar el 1-0 en el tanteador.
En el complemento, Brasil intentó reaccionar y se vio favorecido por la expulsión de Upamecano a los 54 minutos, tras una revisión del VAR. El conjunto sudamericano adelantó sus líneas, pero dejó espacios en el fondo y lo pagó caro con un rival experto en contraataques: 2-0 a los 64 minutos tras un pase filtrado de Michael Olise a Ekitike, quien definió con sutileza también ante la salida de Ederson.
El descuento llegó a los 78 minutos a través de Bremer, que ganó de cabeza tras una pelota parada y le puso suspenso al cierre. Incluso, el propio defensor tuvo la chance de empatar en el tiempo agregado, pero su remate se fue desviado y finalmente fue triunfo de Francia en el duelo de candidatos a ganar la Copa del Mundo.
Más allá del resultado, Francia celebró haber cortado una racha de 15 años sin vencer a Brasil: su último triunfo había sido en 2011 con gol de Karim Benzema. De esta manera, los europeos tendrán un fuerte envión anímico de cara al Mundial 2026.
El Camping World Stadium fue escenario de un partidazo entre Colombia y Croacia, en un amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026. Con dos equipos dispuestos a jugar con intensidad desde el inicio, el encuentro ofreció un ritmo intenso y ocasiones para ambos. Mientras Néstor Lorenzo apostó por un once cercano al ideal, Zlatko Dali realizó pruebas y dejó a Luka Modric en el banco, lo que no impidió que el combinado europeo mostrara jerarquía.
El partido tuvo un arranque electrizante: Colombia abrió el marcador a los 2 minutos con una definición de Jhon Arias tras una gran jugada colectiva, pero Croacia respondió rápidamente con un gol de Luka Vuškovi para el empate. El ida y vuelta se mantuvo durante todo el encuentro, con chances claras para ambos equipos, hasta que un cabezazo de Igor Matanovi antes del descanso le dio la ventaja al conjunto europeo. En el complemento, pese al empuje colombiano y los intentos por igualar, la sólida defensa croata sostuvo el resultado y selló una victoria que además cortó un invicto de 15 años de Colombia ante rivales europeos.
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