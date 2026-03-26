Francia derrotó a Brasil en un duelo de candidatos a meses del Mundial

Embed ¿EL MEJOR GOL DEL DÍA? EL DE KYLIAN MBAPPÉ



Majestuosa definición del delantero para el 1-0 de Francia ante Brasil.

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En el complemento, Brasil intentó reaccionar y se vio favorecido por la expulsión de Upamecano a los 54 minutos, tras una revisión del VAR. El conjunto sudamericano adelantó sus líneas, pero dejó espacios en el fondo y lo pagó caro con un rival experto en contraataques: 2-0 a los 64 minutos tras un pase filtrado de Michael Olise a Ekitike, quien definió con sutileza también ante la salida de Ederson.

Embed ¿EDERSON ATAJA ADELANTADO? ¡SE LA VOLVIERON A PICAR!



Ekitike definió igual que Mbappé para el 2-0 de Francia ante Brasil. pic.twitter.com/UehP9ZiiJs — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 26, 2026

El descuento llegó a los 78 minutos a través de Bremer, que ganó de cabeza tras una pelota parada y le puso suspenso al cierre. Incluso, el propio defensor tuvo la chance de empatar en el tiempo agregado, pero su remate se fue desviado y finalmente fue triunfo de Francia en el duelo de candidatos a ganar la Copa del Mundo.

Embed BRASIL DESCONTÓ Y SE ILUSIONA



Bremer se encargó de marcar el 1-2 ante Francia. ¿Llegarán a empatarlo?pic.twitter.com/vANzZ5MT8d — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 26, 2026

Más allá del resultado, Francia celebró haber cortado una racha de 15 años sin vencer a Brasil: su último triunfo había sido en 2011 con gol de Karim Benzema. De esta manera, los europeos tendrán un fuerte envión anímico de cara al Mundial 2026.

Colombia no pudo ante Croacia en Orlando

El Camping World Stadium fue escenario de un partidazo entre Colombia y Croacia, en un amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026. Con dos equipos dispuestos a jugar con intensidad desde el inicio, el encuentro ofreció un ritmo intenso y ocasiones para ambos. Mientras Néstor Lorenzo apostó por un once cercano al ideal, Zlatko Dali realizó pruebas y dejó a Luka Modric en el banco, lo que no impidió que el combinado europeo mostrara jerarquía.

El partido tuvo un arranque electrizante: Colombia abrió el marcador a los 2 minutos con una definición de Jhon Arias tras una gran jugada colectiva, pero Croacia respondió rápidamente con un gol de Luka Vuškovi para el empate. El ida y vuelta se mantuvo durante todo el encuentro, con chances claras para ambos equipos, hasta que un cabezazo de Igor Matanovi antes del descanso le dio la ventaja al conjunto europeo. En el complemento, pese al empuje colombiano y los intentos por igualar, la sólida defensa croata sostuvo el resultado y selló una victoria que además cortó un invicto de 15 años de Colombia ante rivales europeos.