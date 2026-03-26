Crece el escándalo del arbitraje en el fútbol argentino: aparecieron nuevos chats

El encuentro en Sarandí, correspondiente a la décima fecha de la Copa de la Liga, ya había estado marcado por decisiones polémicas. El equipo dirigido por Sergio Rondina se impuso con goles de Jhontan Candia y Gastón Suso en un inicio contundente, mientras que Tomás Chancalay descontó para el conjunto que en ese entonces conducía Juan Antonio Pizzi. El segundo tanto del local ocurrió después de un córner discutido y Pizzi, DT de Racing, fue echado en el visitante.

Tras el partido, Pizzi fue consultado por esa situación y dejó una respuesta tan breve como elocuente: “La verdad, yo tampoco (entiendo el motivo)”, al referirse a los motivos de su expulsión. Por su parte, Espinoza explicó en su momento que actuó en base al reglamento, al sostener que cuando no se puede identificar al responsable de una protesta desde el banco el sancionado es el entrenador principal.

Captura de pantalla 2026-03-26 195114 Fernando Espinoza, protagonista de un partido polémico que hoy vuelve a ser cuestionado por nuevos chats.

La figura del árbitro ya arrastraba antecedentes controvertidos dentro del fútbol argentino. A lo largo de su carrera fue protagonista de distintos episodios discutidos, con decisiones arbitrales cuestionadas, expulsiones polémicas e incluso situaciones de tensión dentro del campo de juego. Ese historial vuelve más sensible la aparición de este tipo de filtraciones, que rápidamente generan repercusión tanto en el ambiente futbolístico como en la opinión pública.

El caso, además, no aparece de manera aislada. En los últimos días también se conocieron chats vinculados al árbitro Luis Lobo Medina, lo que derivó en una denuncia penal impulsada por el legislador Juan Facundo Del Gaiso por presuntos delitos de estafa y defraudación. A esto se suman otras conversaciones atribuidas a Federico Beligoy, actual responsable del arbitraje en la AFA, lo que amplifica el impacto institucional del tema.

En paralelo, también se difundió otro supuesto intercambio entre Beacon y el ex árbitro Gustavo Bassi, actual presidente del Departamento Arbitral del Consejo Federal. En esas capturas se observan consultas sobre designaciones arbitrales en categorías del ascenso, con frases como “tu pollo” y pedidos puntuales por determinados jueces, lo que vuelve a poner en discusión la transparencia en la elección de los árbitros para distintos encuentros.

Por el momento, la AFA no salió a desmentir ninguna de las conversaciones que salieron a la luz y dejaron de manera escandalosa en el centro de la escena al arbitraje argentino. Y la situación se agrava cuando se tiene en cuenta que Claudio Tapia y otros dirigentes de la asociación están siendo investigados por evasión fiscal.