Barracas Central igualó con Central Córdoba y sigue líder de la Zona A del Torneo Clausura

Barracas Central se puso en ventaja con un golazo de Javier Ruiz a los 16 minutos y, a partir de ese momento, tomó el control del juego que el local había tenido desde el inicio hasta el gol. Incluso, antes de irse al descanso el equipo de Insua generó otra situación de peligro: un potente derechazo bajo del mismo volante creativo que se fue apenas desviado.

Ya en la segunda etapa, cuando el Guapo manejaba la pelota sin pasar sobresaltos, el equipo de De Felippe logró el 1-1 con un gol de Abascia tras un rebote del arquero Ledesma luego de tapar un cabezazo del mismo en un córner. Y si bien Barracas pareció reponerse rápido del golpe porque de inmediato se plantó en campo rival y gestó varios ataques, le faltó contundencia para volver a ponerse arriba del marcador.

De todas maneras, Barracas terminó conformándose con el punto porque el encuentro terminó con atajadas de Ledesma de todos los colores tras contraataques importantes de Central Córdoba, que tuvo en estos minutos lo mejor de su partido.

De esta manera, el 1-1 dejó conformes a ambos equipos. Porque el local Central Córdoba quedó entero para la revancha de octavos de la Sudamericana frente a Lanús en la Fortaleza (se impuso 1 a 0 en la ida de local) y Barracas continúa como líder de la Zona A.