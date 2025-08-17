River le ganó un partidazo lleno de goles a Godoy Cruz y es puntero de la Zona B

River madrugó a Godoy Cruz con un gol de Sebastián Driussi a los tres minutos de juego. El delantero convirtió un golazo de afuera del área para abrir el marcador en el Monumental: abrió el pie y la colgó del ángulo. Sin embargo, la reacción del conjunto mendocino no tardó en llegar.

Godoy Cruz marcó el 1-1 a los ocho minutos: Auzmendi apareció dentro del área y definió de primera para superar a Jeremías Ledesma. Minutos después, Godoy Cruz anotó el 2-1 a su favor gracias a Facundo Altamira pero fue anulado por un offside. Y gol que no se grita en un lado, se grita en el otro.

River encontró el 2 a 1 a los 19 minutos después de que Galoppo aprovechó un rebote de Petroli en el área y definió con el arco a su merced. Y minutos después Franco Petroli le tapó un fortísimo remate a Fabricio Bustos y salvó a Godoy Cruz, que le daría mucha pelea al equipo de Marcelo Gallardo.

El Tomba volvió a empatarle el partido: 2 a 2. Lautaro Rivero se llevó puesto a Altamira ante un gran enganche dentro del área y el árbitro marcó la pena máxima. Auzmendi se hizo cargo, le reventó el arco a Ledesma, fuerte al medio, y le dio la igualdad parcial al club mendocino en el Monumental.

Pero, River se fue 3 a 2 arriba al entretiempo con un nuevo tanto de Galoppo, ahora de cabeza, en el tiempo añadido de la primera etapa tras un gran centro de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, no todo terminó bien en el primer tiempo para el Millonario: Gallardo perdió a Bustos (por lesión) y a JFQ (con una molestia) en cancha para el complemento.

Luego, en medio de los rebotes y rodeado de piernas, Driussi sacó a relucir su jerarquía y la picó por encima de Petroli para el 4-2 a los tres minutos del segundo tiempo. Y luego Pity Martínez casi anotó el quinto promediando la etapa, a los 27' del complemento.

A los 40 minutos, Maximiliano González aprovechó un rebote de Ledesma y puso el 3-4 para el Tomba, pero después fue anulado por posición adelantada por el VAR. Todo continuó 4-2, el resultado final del encuentro. Miguel Ángel Borja, ingresado en el complemento, tuvo el 5-2 en un claro mano a mano sobre el final pero el arquero lo venció y fue 4-2 el marcador final del Monumental.

Con este triunfo, River es puntero de la Zona B con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates. Lanús con 9 y San Lorenzo y Vélez 8 le pisan los talones. Por su parte, Godoy Cruz está anteúltimo con tres unidades, aunque dio una muestra de levantada que buscará traspasar a puntos en la próxima jornada ante Vélez, después de definir la serie de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro.