Santos perdió 6 a 0 con Vasco Da Gama, llanto de Neymar y DT despedido

La imagen del técnico del Vasco, Fernando Diniz, abrazando al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y sin dar declaraciones, resume el resultado de una nueva humillación sufrida por el equipo en el que se inmortalizó Pelé en la historia del fútbol.

“Fue una vergüenza. ¡FUE UNA MIERDA! Los hinchas tienen derecho a maldecir e insultar a la gente. Hoy es aceptable. Me siento avergonzado. Nunca había vivido algo así en mi vida", expresó Ney luego del encuentro. "Es una vergüenza jugar ese tipo de partido con la camiseta del Santos. Todos deberían bajar la guardia, irse a casa y pensar en lo que quieren hacer”, concluyó quien supo brillar con Messi y Suárez en el Barcelona.

El conjunto carioca se impuso con dos goles de Philippe Coutinho y otros tantos de Lucas Piton, Rayan, David y Tché y Tché. Tras un primer tiempo en donde se fue 1 a 0 arriba Vasco Da Gama, llegaron cinco goles en el complemento, tres de ellos considerados golazos y cuatro en los primeros minutos de esta segunda etapa.

Es la mayor paliza sufrida por Santos de local en el Campeonato Brasileño. El Peixe nunca había perdido por más de cuatro goles un partido en su casa. El asombro y designación de los hinchas se vio en las tribunas, sintiéndose el gran malestar por los propios futbolistas en el campo de juego.

Embed

Pese a tratarse de dos de los clubes más tradicionales de Brasil y varias veces campeones nacionales, el partido de este domingo midió a dos equipos que intentan escapar de entre los cuatro últimos en la clasificación de la Liga, que son castigados con el descenso.

La victoria le permitió al Vasco ascender al decimosexto lugar, con 19 puntos, y abandonar provisionalmente el grupo de los amenazados, mientras que la derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto, con 21 puntos y un partido más, en la mira de sus inmediatos perseguidores.

Neymar volvió a jugar los 90 minutos, como lo ha hecho en los últimos seis compromisos por el Santos en una demostración de que ya superó las lesiones y molestias que afectaron su rendimiento, pero fue una sombra del otro ídolo de la selección brasileña.

La derrota del Santos también fue la mayor sufrida por Neymar en su carrera. El exjugador del Barcelona y el PSG nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia. Muchos de los 53.000 asistentes al partido en el Morumbis este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron abandonando el estadio antes del final del compromiso o dándole la espalda a su equipo.