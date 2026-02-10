Franco Armani no tiene el alta médica y Santiago Beltrán seguirá en el arco de River

El Pulpo todavía no recibió el alta médica de su desgarro e inflamación en el tendón de Aquiles que lo marginó de este inicio de temporada. En este contexto, Marcelo Gallardo volverá a apostar por Santiago Beltrán en el arco para el duelo de este jueves con Argentinos Juniors en La Paternal, en la quinta fecha del Torneo Apertura.

El Pulpo intensificó los entrenamientos desde la semana pasada, pero el cuerpo médico decidió no apurar los tiempos de recuperación. A dos días del partido en La Paternal, Armani está prácticamente descartado y su regreso podría darse recién el martes 17 de febrero, cuando River enfrente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina en San Luis.

El cuarto gol de Tigre en la goleada en el Monumental

Embed ¡UNA NOCHE SOÑADA PARA TIGRE EN EL MÁS MONUMENTAL! Nacho Russo marcó su doblete y el 4-0 del Matador ante River.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/HU0bU1g91M — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

La continuidad de Beltrán se da pese a la dura goleada sufrida ante Tigre en el Monumental. El arquero de 21 años, que había acumulado varias vallas invictas desde su debut, no tuvo responsabilidad directa en los goles pero quedó señalado por el resultado. De todos modos, el cuerpo técnico decidió respaldarlo y darle una nueva oportunidad.

Durante la pretemporada, Gallardo no pudo contar con Armani, mientras que Jeremías Ledesma fue transferido a Rosario Central y Ezequiel Centurión regresó de su préstamo en Independiente Rivadavia todavía lesionado, aunque ya comienza a estar a disposición. En ese contexto, Beltrán se consolidó como la única opción confiable bajo los tres palos.

A diferencia del arquero, quien sí podría volver al equipo titular es Marcos Acuña. Aunque no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico y no pudo realizar una pretemporada completa, el Huevo aparece como una alternativa de jerarquía en un momento delicado del equipo. Gallardo evalúa su regreso para sumar experiencia en un partido clave para empezar a enderezar el rumbo.