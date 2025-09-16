Franco Mastantuono logró un récord en Real Madrid en su debut en Champions League

En el triunfo a Olympique de Marsella, el joven de 18 años se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de la prestigiosa competición europea en la historia del club blanco.
Franco Mastantuono logró un récord en Real Madrid: se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de Champions League en la historia del club blanco. Sí, el argentino, con tan solo 18 años y 33 días, se metió en el 11 del Merengue en su estreno en el certamen copero contra Olympique de Marsella (triunfo 2 a 1) y entró en libros del club.
La hazaña de Mastantuono ocurrió en el debut de Real Madrid en la Champions League ante Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. El argentino le sacó la marca a un brasilero: su compañero Endrick, proveniente de Palmeiras, quien lo había logrado con 18 años y 73 días en la temporada 2024-2025 frente a Lille.
Aun así, el récord absoluto de debutante más joven en competición europea para el club sigue en manos de José Rodríguez, quien hizo su aparición a los 17 años y 354 días en un partido frente al Ajax en la temporada 2012-2013, aunque lo hizo entrando desde el banco de suplentes.
Olympique de Marsella, que tuvo a Gerónimo Rulli como figura, Leonardo Balerdi como capitán y Facundo Medina como titular, se puso en ventaja con gol de Tim Weah pero Kylian Mbappé selló el empate de penal en el primer tiempo y, tras la expulsión de Dani Carvajal, lo dio vuelta con otra pena máxima.
Tras comenzar con el pie derecho contra el club francés, el Merengue enfrentará a Kairat Almaty (V), Juventus (L), Liverpool (V), Olympiacos (V), Manchester City (L), Mónaco (L) y Benfica (V) por la fase regular. Su próximo partido será el sábado, desde las 11.15 de nuestro país de local, contra Espanyol.
Por otro lado, este martes se disputaron otros cinco encuentros por la primera fase de la fase regular de la Champions League: Athletic 0-2 Arsenal, PSV 1-3 St. Gilloise, Juventus 4-4 Borussia Dortmund, Benfica 2-3 Fk Qarabag y Tottenham 1-0 Villareal.
comentar