Franco Mastantuono logró un récord en Real Madrid en su debut en Champions League

La hazaña de Mastantuono ocurrió en el debut de Real Madrid en la Champions League ante Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. El argentino le sacó la marca a un brasilero: su compañero Endrick, proveniente de Palmeiras, quien lo había logrado con 18 años y 73 días en la temporada 2024-2025 frente a Lille.

Aun así, el récord absoluto de debutante más joven en competición europea para el club sigue en manos de José Rodríguez, quien hizo su aparición a los 17 años y 354 días en un partido frente al Ajax en la temporada 2012-2013, aunque lo hizo entrando desde el banco de suplentes.

Embed

Olympique de Marsella, que tuvo a Gerónimo Rulli como figura, Leonardo Balerdi como capitán y Facundo Medina como titular, se puso en ventaja con gol de Tim Weah pero Kylian Mbappé selló el empate de penal en el primer tiempo y, tras la expulsión de Dani Carvajal, lo dio vuelta con otra pena máxima.

Tras comenzar con el pie derecho contra el club francés, el Merengue enfrentará a Kairat Almaty (V), Juventus (L), Liverpool (V), Olympiacos (V), Manchester City (L), Mónaco (L) y Benfica (V) por la fase regular. Su próximo partido será el sábado, desde las 11.15 de nuestro país de local, contra Espanyol.

Por otro lado, este martes se disputaron otros cinco encuentros por la primera fase de la fase regular de la Champions League: Athletic 0-2 Arsenal, PSV 1-3 St. Gilloise, Juventus 4-4 Borussia Dortmund, Benfica 2-3 Fk Qarabag y Tottenham 1-0 Villareal.