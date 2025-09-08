Mundial de Clubes Sub 18: Racing venció al Real Madrid y jugará la final con Barcelona

El conjunto liderado por el Chaco Martínez se impuso por 2 a 1 ante el Merengue con goles de Bautista Pérez y Aquiles Mansilla. Los pibes del Tita aprovecharon los errores defensivos del club español y lograron un triunfo histórico para acceder al duelo decisivo: el miércoles buscarán la gloria frente a Barcelona, que venció por penales a Palmeiras tras igualar 2 a 2.

Los hinchas albicelestes debieron sufrir más de lo imaginado. Es que el descuento de Alejandro Mora amenazó con un posible empate agónico. De hecho, el árbitro adicionó nueve minutos luego de la conquista de la Casa Blanca, pero la notable producción del arquero Nicolás Monges fue determinante para que Racing mantuviera la ventaja y saliera victorioso.

Racing tuvo dominio absoluto del partido con Real Madrid en el estadio Nuevo Arcángel (del club Córdoba) salvo por los primeros minutos donde el club español se mostró muy bien parado, con una gran presión alta. El equipo argentino realizó una gran producción y mereció el triunfo.

El triunfo de Racing toma aún más importancia con el dato de que el Real Madrid es el club más ganador de la historia del certamen con cuatro coronaciones: 2009, 2014, 2016 y 2017. El segundo es Corinthians con tres (2010, 2011 y 2015), luego están Palmeiras (2018 y 2019), San Pablo (2007 y 2008), Boca (2005 y 2006) con dos y por último se encuentran River (2013) y Atlético de Madrid (2012) con un título cada uno.

Racing buscará sumarse a la lista de campeones del Mundial de Clubes Sub 18 de la que ya se encuentran Boca y River. De todas maneras, ya lograron un triunfo que será recordado un buen tiempo en las inferiores de la institución, volverán más allá del resultado en la final con la frente en alto al Tita.