La estrella del Real Madrid que aseguró volver a Peñarol: "Vamos a ganar todo"

“Yo estoy agarrando un grupito fijo que vamos a volver y vamos a intentar ganar todo cuando volvamos”, contó el volante y referente del Real Madrid, quien enseguida llenó de ilusión a los hinchas de Peñarol, quienes ya no solo están ansiosos por el uruguayo si no también por conocer quiénes son los otros futbolistas que lo acompañarían.

De hecho, Peñarol se hizo eco de la palabras de Pajarito, que se encuentra en el país en el marco de las Eliminatorias (Uruguay goleó 3 a 0 a Perú y el martes enfrenta a Chile en la última fecha) y rápidamente se hizo viral al despertar el entusiasmo de todos los fanáticos del gigante charrúa.

image

Sj bien a Valverde se lo vinculó más de una vez a River por su pareja, Mina Bonino, quien es fanática del Millonario, el corazón de Valverde es de Peñarol. El volante de Real Madrid volvió a dejar en claro que quiere volver y lo curioso fue que, en esta última ocasión, aseguró que no regresará solo y dio a entender que proyecta un equipazo para conquistar todo.

Valverde se formó y debutó en Primera en Peñarol. Jugó una temporada, donde disputó 11 partidos y ganó el campeonato uruguayo, tiempo que le alcanzó para llamar la atención del Real Madrid. Tras un paso por la filial Real Castilla y estar a préstamo en Deportivo La Coruña, Valverde se consolidó en el Merengue y lleva 14 títulos, entre las que se encuentran dos Champions League: 2022 y 2024.