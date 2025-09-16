Copa Libertadores: Racing le ganó 1 a 0 a Vélez y va con ventaja a la definición en el Cilindro

Vélez fue claramente superior en el primer tiempo pero la expulsión de Magallán cambió la historia del partido. El Fortín desplegó una sólida actuación en la primera etapa y tuvo varias oportunidades para abrir el marcador: en primer lugar Imanol Machuca, a los seis minutos, se llevó el balón por delante y Cambeses salvó con un manotazo.

Luego, Michael Santos tuvo una doble oportunidad a los 16 minutos: sacó un fuerte remate que atajó el arquero e instantes después un gran disparo que pasó muy cerca del segundo palo. Sin embargo, Magallán vio la roja por doble amarilla (la primera por empujones y la segunda por un patadón llegando tarde a Nardoni) y el duelo cambió...

Racing entró con mucha confianza al complemento y consiguió ponerse en ventaja. A los seis minutos, Santiago Solari disparó desde dentro del área y el remate pasó cerca del palo izquierdo de Tomás Marchiori y a los siete Maravilla Martínez anotó el gol del triunfazo: la empujó dentro del área tras una escapada de Solari por la derecha y luego desde la izquierda centro a sus pies de Facundo Mura.

Pese a quedarse con diez hombres, Vélez fue en busca de la igualdad y logró el empate a través de Aarón Quirós