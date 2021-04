Franco Soldano: "Sabía que las buenas me iban a venir"

"Trato de adaptarme a lo que me pide el entrenador. Cuando hacés un gol es todo color de rosa y cuando no te toca convertir pareciera como que no sirve. Pero soy un convencido de que vengo haciendo las cosas bien, sabía que las buenas me iban a venir", manifestó el ex Unión de Santa Fe.

En cuanto a la descripción de su gol, detalló: "Fue parecido al del otro día, un rebote que fui a buscar y por suerte pudo entrar. Fue un partido muy cerrado y el gol sirvió para destrabarlo. Después pudimos manejar la pelota, estuvimos ordenados" mientras que remarcó que "hay que tener en cuenta que venimos de hacer un esfuerzo muy grande en la altura".

Franco Soldano, figura del partido, habló de sus compañeros y el cuerpo técnico de Boca: "Ellos son los que me ven todos los días entrenando y son los que realmente importan. Cuando no me salieron las cosas fueron los que me bancaron."

"Mis compañeros son los que me ven todo el día entrenando y la opinión de ellos es la que realmente importa. El apoyo y la confianza del plantel es lo más importante que puedo tener. Soy un agradecido porque cuando no me salieron las cosas fueron los que me bancaron", sostuvo con convicción Franco Soldano, aliviado por su mejoría desde los resultados.

Por su parte, Cristian Pavón, cuyo regreso tras casi dos años fue la novedad de la tarde en Parque Patricios, aseguró estar "muy contento por volver a jugar"

"Estuve mucho tiempo parado. Hoy me tocó debutar de vuelta. Siento que me falta un poco todavía, pero agarraré ritmo a medida que voy jugando", deslizó el delantero que volvió a ponerse la camiseta xeneize tras su paso por el fútbol de Estados Unidos.

Además, el cordobés admitió que "lo más difícil es lo físico" y agregó: " Los partidos son intensos y eso te juega en contra, pero voy agarrando ritmo con los entrenamientos".

Por último, con respecto a su contrato, explicó: "En ese tema no me meto, lo maneja mi representante y mi papá, yo me dedico a jugar. Es hasta Junio de 2022, me queda hacer las cosas bien en Boca, para el club y para la gente que se lo merece".