Cómo es el posible recorrido de la Selección Argentina hasta la final del Mundial

En caso de superar la fase de grupos, que meterá a los dos primeros y a los ocho mejores terceros en las rondas de 16avos de final, Argentina tendrá tres posibilidades.

Si es primera en su grupo, chocará contra el segundo de la Zona A, que integran España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay. Mientras que si el equipo que dirige Lionel Scaloni es segundo chocará contra el puntero de esa misma zona.

En poco probable caso de ser tercero en el grupo se podría cruzar con cinco rivales: los ganadores de los grupos D, G, L, B y K.

Con la mirada puesta en que la Albiceleste ganará su zona, enfrentaría a España o Uruguay en la ronda de dieciseisavos de final.

Luego, podría chocar frente a Paraguay o Australia e Irán o Egipto, en el duelo entre los segundos del Grupo D y G, por los octavos.

Mientras que en los cuartos de final, los rivales más fuertes a enfrentar serían Portugal y Suiza o Canadá, que se enfrentarán por la zona B.

En las semifinales, por la parte superior del lado del cuadro del conjunto Albiceleste, se podrían presentar: Brasil e Inglaterra, en caso de que los tres lideren sus zonas. Del otro lado del cuadro, quedarán los que reinen en las zonas E, I, F, H y G.

De esta forma, la Selección Argentina sólo se cruzaría con Alemania, Francia, Países Bajos, España y Bélgica en una hipotética final. Para eso, los cinco mencionados tienen que terminar primeros en sus zonas.

Los récords que Messi aún podría romper en el Mundial 2026

Si decide disputar el próximo Mundial, Lionel Messi tendría la chance de seguir ampliando su legado en Estados Unidos, Canadá y México 2026. La primera marca posible sería la de mayor cantidad de partidos en la historia de los Mundiales: ya lidera con 26, pero podría estirar esa cifra a más de 30 encuentros, un registro que colocaría la vara en una altura casi inalcanzable para las próximas generaciones.

Otro objetivo potencial es acercarse aún más al récord histórico de goles en Copas del Mundo. Con 13 tantos, Messi se ubica detrás de Miroslav Klose (16) y Ronaldo Nazario (15). Si Argentina avanza en el torneo, el capitán podría alcanzar o quedar a muy poca distancia de esa marca máxima.__