Y en la mañana del lunes, el Gringo fue presentado en conferencia de prensa en el Estadio Marcelo Bielsa. “Hay muchos sentimientos y la decisión de estar acá es gran porcentaje por lo que uno siente por este club. Lo demás se irá construyendo día a día”, comenzó diciendo. Y agregó: “Hicimos un análisis y empezó a acercarse un poco más la posibilidad y no me costó decidir venir acá”.

Embed Que placer verte otra vez



❤️ ¡El Gringo está de vuelta en casa! pic.twitter.com/iKLFdVGzMO — Newell’s Old Boys (@Newells) November 7, 2022

Heinze tendrá triple competencia en la Lepra, durante el primer semestre: Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. “El equipo ha tenido gran valentía. Hubo gran labor de los dos cuerpos técnicos que hubo en el año. Posicionaron a Newell’s en el lugar donde hoy está", destacó, en referencia a Javier Sanguinetti y Adrián Coria. Y sumó: "Las competiciones internacionales son muy bonitas pero falta mucho. Vamos día a día y tratando de construir algo lindo”.

Por otro lado, el entrerriano de 44 años reveló que "no es la primera vez que tengo oferta para dirigir a Newell’s, la primera la rechacé", pero afirmó que "en esta hicimos un análisis profundo y también el deseo de estar acá pesó”. Desde que se inició como DT en 2015, tuvo pasos por Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez y Atlanta United de la MLS, Estados Unidos.

Por último, Heinze aseguró: "Voy a hacer lo mismo que cuando vine antes. Con mucha pasión y esfuerzo. Daremos todo lo que podamos. No creo que tenga que decirle algo al hincha, primero porque nunca me gustó, pero no se va a apartar de lo que hice antes".

Como jugador, el Gringo se ganó la idolatría en Newell's: surgió de las Inferiores y tras debutar en 1997 y sumar un puñado de partidos en Primera se fue a Europa. En 2012 volvió, fue campeón en aquel gran equipo conducido por Gerardo Martino y se retiró con 75 partidos con la camiseta leprosa. Ahora, como técnico, quiere seguir haciendo historia en su club.