Gago: "Fue un partido muy malo, no te podría decir por qué"

"No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal y no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados. Fue un partido muy malo, no te podría decir porque. El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas, no me voy preocupado”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

A su vez, después de que se le cortara una racha de seis victorias en el torneo local, Pintita resaltó: “Seguimos en una posición para pelear la Zona. Hay que seguir trabajando y tratar de tener ese nivel de juego que veníamos teniendo y que hoy no se dio, todas las facetas del juego son para mejorar”.

Embed

“Tuvimos el balón, pero lo tuvimos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas de pelota”, detalló sobre el encuentro y completó: “La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera”.

Por otra parte, sobre la lesión que sufrió el español Ander Herrera, quien dejó la cancha a los cinco minutos del complemento, después de haber ingresado en el entretiempo confirmó que mañana le harán estudios, mientras que sobre la ausencia de Carlos Palacios, que no fue citado ya que se había ausentado del primer entrenamiento de la semana explicó: "Acá hay normas desde principio de año. Carlos faltó al entrenamiento por motivos que quedan puertas adentro y decidimos que no juegue por algo que se habló previamente".