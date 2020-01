Gallardo apuesta al espíritu de los mano mano para esta recta final de la Superliga

Es tiempo urgente, apretado, con 8 partidos en un mes y medio, con algunos viajes pero con el viento a favor de que nada lo va a distraer y menos aún la Libertadores 2020 que arranca a en marzo. Todo empieza el domingo pero sigue como una flecha con otros dos partidos en enero Godoy Cruz de visita el sábado 25 y luego el miércoles 29 de local ante los Santiagueños.

Luego febrero será un rally. Fecha 19 (V) Unión el fin de semana del domingo 2 de febrero. Fecha 20 (L) vs. Banfield (fin de semana del domingo 9 de febrero). Fecha 21 (V) vs. Estudiantes de La Plata (fin de semana del domingo 16 de febrero). Fecha 22 (L) vs. Defensa y Justicia (fin de semana del domingo 23 de febrero). Fecha 23 (V) vs. Atlético Tucumán partido que se jugaría el último sábado del mes porque luego arranca la Libertadores. Todo esto si la Superliga y la AFA respetan el calendario aprobado hace dos meses.

“No es una materia pendiente, sí un deseo porque estamos solo a ocho partidos, pero la gana uno solo. Si nos enchufamos sé que tenemos grandes posibilidades y por lo menos pelear hasta el final”, dijo Gallardo en las últimas horas.

ADEMÁS:

Pablo Pérez no considera el duelo contra River como "una revancha personal"

Messi reveló que tiene una cena pendiente con Cristiano Ronaldo

Luego si seguiría con el chip porque arranca la Copa Libertadores y la Copa de la Superliga y también tiene la final pendiente ante Racing por Supercopa Argentina que supo ganarle a Boca en 2018. Es un semestre de mano a mano tal como le gusta al Muñeco con tres títulos en juego y la clasificación a la fase final de la Copa. Serán estos días de enero y los meses completos de febrero, marzo, abril y mayo. Serán entre 24 y 27 partidos si llega a la final de la Copa de la Superliga.

Enfocados en estos temas el Muñeco Gallardo, dispuso de trabajos con pelota en espacios reducidos durante la tarde -se cambió el horario del entrenamiento previsto por la lluvia- mientras define el armado del equipo sin Palacios vendido y sin los suspendidos Martínez Quarta y Nicolás de la Cruz.

De todos modos, el equipo para enfrentar a Independiente aún es una incógnita pero se especula con los ingresos de Paulo Díaz a la zaga central y con las chances de Juanfer Quintero y Cristian Ferreira en la zona de volantes ofensivos. Pero la gran disputa estará en los dos jugadores de ataque ya que en el amistoso jugaron los cuatro delanteros pero con las parejas cambiadas ya que Ignacio Scocco hizo dupla con Rafael Borré y luego Matías Suárez hizo lo propio con Lucas Pratto.