El Kun Agüero apoyó a Milei y lo tildaron de "desclasado" en las redes

Consultado por los periodistas sobre su mirada respecto de las medidas de la actual gestión, el “Kun” respondió: “Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer… el no tener para comer existe hace años”.

“Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está ”, cerró Agüero frente a los micrófonos.

“El ‘No tener para comer’ existe hace años” pic.twitter.com/rA65uQulZJ — LIBERPUNCH (@Liberpunch) September 17, 2025

La grieta en las redes

Las declaraciones del ex delantero de la Selección Argentina se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron una marcada división de opiniones

Un sector lo respaldó, señalando que su testimonio refleja la dura realidad que atraviesan muchas familias argentinas apoyando sus declaraciones.

Mientras que otro lo criticó duramente, acusándolo de descontextualizar la situación social y económica del país y, sin vueltas, tildándolo de “desclasado”.

Las redes sociales se llenaron de comentarios tanto a favor como en contra, desatando un nuevo debate sobre la percepción de los problemas sociales y la política en el ámbito del fútbol, un espacio donde los íconos deportivos ejercen una influencia que trasciende las canchas.