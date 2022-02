Gallardo recuperó a Matías Suárez tras 143 días de ausencia

Suárez, quien había sido operado de su rodilla derecha en octubre del año pasado, jugó todo el encuentro sin inconvenientes y Gallardo deberá decidir si lo suma a la lista de convocados para el cruce del próximo domingo frente a Racing.

Si bien el futbolista se mostró en óptimas condiciones físicas luego de la operación, necesitará sumar minutos de juego y prácticas para volver a las canchas con todo.

El amistoso ante Tigre finalizó 0-0 y ambos entrenadores aprovecharon el ensayo para que los futbolistas que habitualmente no son parte del once titular sumen minutos. Es por esta razón que los jugadores que fueron titulares en la última fecha no participaron.

Gallardo utilizó al chileno Paulo Díaz, quien no jugó el fin de semana por un estado gripal y regresará ante Racing, y a Cristian Ferreira, quien no aceptó ninguna de las ofertas que tuvo tras regresar de Colón y permanecerá en el plantel.

El partido amistoso se jugó a puertas cerradas en el River Camp y los jugadores que no fueron parte realizaron tareas aeróbicas y de gimnasio.

Quienes trabajaron de manera diferenciada fueron David Martínez, por una distensión ligamentaria, y Nicolás De la Cruz, pese a recibir el alta médica.



"Fútbol para Matías Suárez en River Camp", publicó la institución en sus redes sociales.

El semestre pasado Suárez tuvo 744 minutos en cancha en 12 partidos, de los cuales 9 fueron desde el arranque. Anotó 4 goles.