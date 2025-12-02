Fútbol |

Los dos golazos del Cuti Romero en el empate del Tottenham con Newcastle

El defensor argentino marcó dos tantos y uno de ellos con una pirueta en el tiempo de descuento para que su equipo se lleve un punto de su visita al Newcastle: fue 2 a 2 en el St. James Park.

Cristian "Cuti" Romero marcó dos golazos en el empate del Tottenham con Newcastle por la fecha 14 de la Premier League que se llevó a cabo en el estadio St. James Park. El campeón del mundo apareció en dos oportunidades para con jerarquía igualar el marcador del partido.

Bruno Guimaraes abrió la cuenta a los 25 minutos del segundo tiempo para Newcastle. Y Cuti Romero emparejó de palomita a los 33 minutos recibiendo por el primer palo un centro como nueve de área. Después, Anthony Gordon, de penal, volvió a adelantar al local a los 40 y pasaban los minutos y parecía que sería triunfo del local.

Sin embargo, en el cuarto minuto adicionado, el arquero Aaron Ramsdale despejó un córner desde la izquierda y el balón le cayó al zaguero, quien de espaldas resolvió con una pirueta baja que sorprendió a todos y metió el balón a la derecha del guardameta.

El resultado agónico les permitió a los Spurs dejar atrás tres derrotas al hilo entre el ámbito local y la Champions League pero no alejar los fantasmas de cuatro encuentros sin alegrías. Igual, en la Premier League suman 19 puntos con un partido más, a tres de la zona de Europa League

"Gracias a los hinchas por el apoyo de siempre, nos veremos en el próximo partido. Trabajemos para hacerlo mejor y sumar tres puntos más. ¡Los quiero mucho!", expresó el defensor goleador.

Aparecen en esta nota:

