La renovación del plantel en River para 2026: los 10 jugadores que podrían marcharse

Los "héroes de Madrid" Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez, sumado a los futbolistas Federico Gattoni -tras finalizar su préstamo en Sevilla- y Miguel Borja terminan su contrato en diciembre. Es un hecho que la mayoría no renovará su contrato y podrían ser todos: Enzo y Casco serían los únicos con chances de prolongar su vínculo.

Enzo, quien está sumando cada vez menos minutos a sus 39 años de edad, fue consultado sobre su renovación en River y comentó: "Todavía no, como lo dije la vez contra Vélez. Lo que menos me importa es eso. Masticar esta bronca y después se analizará bien. No sé, pasan muchas situaciones, muchas cosas. Lo que menos pienso es eso”.

Por otro lado, la dirigencia también escuchará ofertas por Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Fabricio Bustos y Facundo Colidio, todos considerados futbolistas “en vidriera”. Por edad, valor de mercado y un nivel irregular, los cuatro aparecen como piezas prescindibles para el próximo ciclo. De hecho, el chileno no está siquiera siendo convocado por Gallardo.

“Nos volveremos a reunir dentro de dos días, comunicar las cosas que haya que comunicar, empezar con eso”, reveló Marcelo Gallardo en conferencia de prensa después de la caída de River con Racing en el Cilindro de Avellaneda y la eliminación en el Torneo Clausura, finalizándose su año deportivo sin cumplir ningún objetivo.

El plantel y el cuerpo técnico de River se reencontrará el 20 de diciembre para los entrenamientos. “Asumo la responsabilidad de este momento pero también me tomaré estos días para reflexionar, revisar para cambiar, porque esto no va a terminar así. Termina el año para nosotros de manera negativa, pero ya con la cabeza, en mí cabeza, empezaré a pensar cómo seguimos, y en ese cómo seguimos será empezar mañana (por hoy) mismo”, dijo Gallardo.