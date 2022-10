Gallardo: un pedido a los hinchas de River y balance del 2022

El Muñeco agarró el micrófono en la fiesta solidaria y, en medio de ovaciones y aplausos de todos los presentes, soltó: "Sigan acompañando". Y después comentó sobre este año: "A nosotros desde este lugar también nos deja una enseñanza. No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender".

Embed Marcelo #Gallardo habló en la cena de la Fundación #River: "este año aprendí mucho en los errores" pic.twitter.com/CfSUzUYVx9 — Mati Errecalde (@matierrecalde) October 4, 2022

A principios de octubre, terminando seguramente el peor año de su exitoso ciclo en River, donde el equipo mostró una irregularidad constante, falló en todos los partidos importantes y no saldrá campeón, Gallardo elige ver el vaso medio lleno y no vacío. Cree que las derrotas lo hicieron y lo harán un mejor entrenador. El Muñeco aseguró que buscó y busca que la eliminación en cuartos de final de la Copa de la Liga ante Tigre en el Monumental, en octavos frente a Vélez en la Libertadores, en cuartos con Patronato en Copa Argentina y el fracaso en la Liga Profesional, le sirvan para el futuro.

¿Futuro en River o en otro lado? Gallardo tiene contrato con River hasta diciembre y como en toda fin de temporada analizará su continuidad en el club. El presidente del Millonario, Jorge Brito, aseguró en las últimas horas con ESPN: "Sabemos que el día en que se vaya va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presidente. Ojalá se quede hasta el final de la presidencia".

Y además reveló que "el próximo mes" seguramente se defina si seguirá o no en 2023 y concluyó: "Desde la Comisión Directiva pensamos como todo River, que tenemos al mejor técnico. Es el que mejor conoce el paladar de los hinchas River y al plantel, además de ser el más capacitado para revertir este presente que claramente no es el mejor".