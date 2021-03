Germán Burgos llegó a la Argentina y será DT de Newell's

"He estado en todos lados. He estado en Champions League, en Europa League, en campeonato de Copa del Rey, en Segunda. Me he movido por todas las categorías españolas desde que soy entrenador, así que es el momento dar un paso adelante, de jugármela como lo he hecho siempre. Newell’s ha confiado en mí y yo también", expresó el Mono.

Asimismo, el exarquero de Ferro, River y la Selección Argentina explicó el motivo de porque decidió arribar al conjunto rosarino.

"Volver a mi país es una razón valedera. Estoy muy feliz, sobre todo por la confianza que ha depositado en mí Newell’s, que desde ahora será mi equipo", dijo. Y añadió: "Me sedujo el proyecto que tiene, el saneamiento que ha hecho el club durante estos años. Es difícil y lo ha conseguido, así que esperemos hacer todo bien para el viernes jugar contra Unión".

El director técnico de 51 años llegó a Ezeiza procedente de España, donde estuvo varios años trabajando como ayudante del Cholo Simeone en Atlético de Madrid, y el viernes debutará oficialmente como entrenador de Newell's en el encuentro ante Unión, en el estadio Marcelo Bielsa, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional.

En cuanto a la preparación del partido ante Unión, Burgos reveló que ya tuvo contacto con los jugadores y les planificó los entrenamientos.

"Hablé por zoom desde España y ya le dimos un poquito cómo vamos a hacer nosotros el trabajo. El trabajo que hicieron ayer el lunes lo preparamos nosotros, como toda la semana que resta para el partido del viernes", expresó.

El contrato de Germán Burgos con Newell's será hasta el 31 diciembre próximo, con opción a una renovación que dependerá de las elecciones que se realizarán a fines de este año en la entidad rosarina.