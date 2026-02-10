Independiente Rivadavia le ganó a Estudiantes (RC) y es líder con puntaje perfecto

Con un Sebastián Villa muy activo, el campeón de la Copa Argentina fue protagonista desde el inicio. A los cinco minutos, Leonard Costa, defensor del conjunto mendocino, se encontró con un balón dentro del área rival y fusiló a Renzo Bacchia: el balón dio en el hombro del arquero, en el palo y se fue afuera.

Después, a los 24 minutos, Villa se escapó por la banda y tiró un centro para Fabricio Sartori, que sacó un gran cabezazo pero se topó con una volada de Bacchia. Y, minutos después, Villa le dio al palo desde un tiro libre. Por su parte, el local tuvo dos buenos ataques en el primer tiempo pero que no pudo definir con precisión para lastimar al rival.

En el complemento, Villa siguió haciendo de las suyas. A los diez minutos, el delantero con pasado en Boca tiró un centro para Matías Fernández, quien no pudo darle buena dirección al balón con su cabezazo. Y, como en todo el partido, Villa tiró un centro peligrosisimo a los 23 minutos del complemento y Antonini de espaldas marcó a favor del visitante.

En parte, Boca y River sufren por estos días porque no tienen una dupla de ataque como Tigre con Russo y Romero ni un jugador desequilibrante como Independiente Rivadavia tiene a Villa. El conjunto mendocino ganó con justicia y pisa fuerte en la Zona B del Torneo Apertura.