Con Cetré en la tribuna, Estudiantes venció a Riestra y es escolta de su zona

El primer tiempo estuvo marcado por una polémica: Estudiantes reclamó un penal y Facundo Tello vio la jugada que tenía tres acciones dudosas en el VAR y cobró falta en ataque del Pincha. A los 40 minutos de juego, después de un centro al área, Jonatan Goitía, defensor del visitante, rozó el balón con su mano estirada.

La jugada continuó con una disputa del balón entre Joaquín Burgos y Pedro Ramírez (donde terminó cobrando el árbitro falta de Burgos) y una anticipación de Guido Carrillo y patada de Goitía al delantero al llegar tarde. De esta manera, los equipos se fueron 0 a 0 al descanso.

Estudiantes conseguiría el gol del triunfo a los 30 minutos del complemento después del centro de Brian Aguirre y fuerte cabezazo de Guido Carrillo. Y lo que tanto le costó abrir el marcador casi lo echa a perder el local en dos minutos: tras un saque largo de Ignacio Arce, Tomás Palacios despejó en alto hacia su arco, el balón pasó a un adelantado Muslera y casi tuvo destino de red, pero picó y se fue por arriba del travesaño en medio de la disputa del arquero y el punta Herrera.

En el final, Estudiantes estuvo muy cerca con otro cabezazo de Carrillo que tapó Arce e intentos dentro del área tras el rebote del arquero que frustraron los defensores del visitante. Fue 1 a 0 a favor de Estudiantes que se prende en la pelea de la Zona A del Torneo Apertura como uno de los escoltas con ocho puntos del Vélez de Guillermo que suma diez.

Estudiantes sufrió la partida de Santiago Ascacíbar y de Edwuin Cetré pero mantiene su identidad de juego y sus triunfos con mucho merecimiento. El León, multicampeón en estos años, pretende seguir dando vueltas olímpicas en esta nueva temporada.