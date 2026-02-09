Lanús y Talleres empataron con goles en el tiempo de descuento

Con una palomita, Río, que llegó justamente de Banfield a Talleres en este mercado de pases, le daba el triunfo agónico al equipo del Apache cuando marcaban 46 minutos del segundo tiempo el reloj de La Fortaleza. Sin embargo, de manera instantánea el local le quitó la alegría y rescató un punto que parecía ya tenerlo y estuvo en duda.

Lucas Besozzi amagó con tirar el centro al área y tocó para Dylan Aquino que remató con furia y sorprendió a un Guido Herrera sin reacción. Las emociones llegaron en el final en un duelo que terminó 1 a 1 y repartiendo puntos para los dos lados.

Con este empate, Lanús llegó a los ocho puntos y quedó como uno de los escoltas de la Zona A del Torneo Apertura junto a Estudiantes y Defensa y Justicia. El Vélez de Guillermo, con diez unidades, es el líder. Por su parte, Talleres llegó a cuatro y está fuera de la zona de playoffs.