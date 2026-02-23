Gianluca Prestianni fue suspendido provisoriamente por la UEFA tras la denuncia de Vinicius

La sanción le impedirá al futbolista argentino disputar el duelo de vuelta de la serie pactado para este miércoles 25 de febrero mientras continúa la investigación disciplinaria. La decisión se tomó después de un informe preliminar del Inspector de Ética y Disciplina designado para analizar lo ocurrido el pasado 17 de febrero de 2026.

La medida se fundamenta en una presunta violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que contempla sanciones por comportamientos discriminatorios. La suspensión es preventiva y no implica un fallo definitivo: la UEFA aclaró que la resolución final llegará una vez concluida la investigación y evaluadas todas las pruebas.

El polémico episodio se produjo tras el gol de Vinicius para el Real Madrid: el brasileño festejó y al volver al medio del campo denunció al árbitro haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni. Según la acusación, el argentino le habría dicho “mono” a Vini, algo que desmintió el ex Vélez. El elenco luso también salió en su defensa y difundió un video para desmentir los testimonios de los compañeros de Vini, que estaban lejos de los protagonistas.

image

Por su parte, el club blanco presentó pruebas ante la UEFA y respaldó de manera explícita a Vinícius, sumado al apoyo público de la Confederación Brasileña de Fútbol, que emitió un comunicado para darle respaldo a su estrella.

Por otra parte, Benfica lamentó "verse privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación" y anunciaron que apelarán la medida. De todas formas, está descartada su presencia en el Bernabéu: "Difícilmente los plazos en cuestión tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones".

"El Sport Lisboa e Benfica reafirma asimismo su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del club, como Eusébio", agregaron.