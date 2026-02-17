Mbappé pidió que expulsen de la Champions a Prestianni: "Le dijo mono a Vini cinco veces"

"El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí (NdeR: tapándose la boca) y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también. Después de este punto ha empezado todo lo que han visto", expresó el goleador francés tras el encuentro disputando en Portugal.

"Este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugar la Champions, maravillosa competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada. Hay que hacer algo", redondeó Mbappé, quien le recriminó a Prestianni en el campo de juego por su altercado con Vinicius acusándole de racista.

El argentino fue acusado de racismo durante una discusión que tuvo con Vinicius después del gol del brasileño que definió el encuentro por 1 a 0 a favor del Merengue. El futbolista del club español le aseguró al árbitro que el argentino le había dicho "mono".

Como el futbolista argentino se tapó la boca con su camiseta fue imposible constatar la veracidad de la acusación de Vinicius, que en ese momento corrió desesperado hacia el árbitro para notificarlo. El juez hizo la seña de racismo para detener el partido y aguardar las indicaciones del VAR.