Real Madrid venció a Benfica con polémica: Vinicius denunció racismo de un rival argentino

En la ida de los playoffs de la Champions League, el Merengue superó por 1 a 0 al club portugués de visitante en un duelo marcado por la grave acusación del brasilero sobre Gianluca Prestianni.

Real Madrid venció 1 a 0 a Benfica en el Estadio Da Luz por la ida de los playoffs de la Champions League. Vinicius marcó el único tanto del partido a los cuatro minutos del segundo tiempo, tras una asistencia de Mbappé. El partido estuvo marcando por la polémica: Vinicius denunció racismo por parte del argentino Gianluca Prestianni, jugador de Benfica.

Tras marcar su gol, Vinicius denunció ante el árbitro haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni, por lo que estuvo parado el duelo por unos minutos en un clima tenso en el estadio. Más allá de ese episodio, el conjunto español logró sostener la ventaja ante un Benfica que empujó hasta el final y sacó una ventaja para la definición en el Bernabéu.

Por otro lado, PSG venció 3 a 2 a Mónaco de visitante tras comenzar perdiendo 2 a 0 por el doblete de Folarin Balogun. El vigente campeón de la Champions reaccionó con gol de Achraf Hakimi y doblete de Désiré Doué. La expulsión de Aleksandr Golovin en el complemento condicionó al Mónaco y facilitó la remontada del conjunto dirigido por Luis Enrique.

En Estambul, Galatasaray goleó 5 a 2 a Juventus en un partido cambiante: el conjunto italiano se había puesto en ventaja con un doblete de Teun Koopmeiners, pero el equipo turco reaccionó con contundencia, aprovechando al máximo la expulsión de Juan Cabal y terminó construyendo una diferencia amplia de cara a la revancha en Italia.

En paralelo, Borussia Dortmund superó por 2 a 1 a Atalanta en Alemania, en un cruce parejo que se definió por detalles y dejó la serie abierta para el desquite en Bérgamo.

