Adam Bareiro divide a Boca: del rechazo por jugar en River a la ilusión por la ley del ex

"Yo le tengo fé a él y a la ley del ex, viene caliente de River, allá lo maltrataron...", expresó un hincha de Boca en diálogo con Popular en La Bombonera. "Esperemos que venga con goles, en los primos no hizo ninguno, esperemos que se los haya guardado para nosotros", comentó otro con mucha expectativa. Y otra remarcó el morbo de que le marque a River: "Es ex de los primos, ojalá se cumpla la ley del ex".

Por otro lado, está el sector resistente con Bareiro. Popular recibió dos "no" rotundos y una mirada distinta sobre haberse puesto la camiseta de River en ese puñado de partidos con Martín Demichelis de entrenador: "Por su pasado gallina no me gusta mucho".

WhatsApp Video 2026-02-22 at 14.46.03

Video: Martina Altrui, enviada de Popular a La Bombonera.

En medio de un bajo rendimiento de los delanteros que están volviendo de sus lesiones, Bareiro será una alternativa más para Claudio Úbeda que está cuestionado y tiene la urgencia de levantar al equipo. El delantero paraguayo, que viene de un buen presente en Fortaleza de Brasil, es del gusto de Juan Román Riquelme.

"Me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y compite. El fútbol para mí es eso también. El que es bueno y compite pasa a ser muy bueno. El que es muy bueno y compite es Messi", lo elogió Román cuando el 9 la rompía en San Lorenzo y aún no había llegado al club de Núñez.

Sin embargo, el pasado en River divide a los hinchas pero no le importó nada a Riquelme, quien convencido en su capacidad como delantero decidió comprar el 100% de su pase y hacerle un contrato de tres años. El Xeneize invirtió tres millones de dólares (la mitad fue a parar a Núñez) y lo proyecta como su delantero a corto y mediano plazo...