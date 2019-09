El encuentro se jugará a partir de las 11.00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, será controlado por el árbitro Diego Abal e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium. Para verlo online, hay que hacer click ACÁ.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) bonaerense autorizó la utilización de la capacidad total del estadio, por lo cual habrá 24.526 socios del "Lobo", únicos autorizados a concurrir.

Además, en un comunicado oficial, el organismo anunció que el estadio del "Bosque" tendrá la apertura de sus puertas a partir de 9:00 -dos horas antes del pitazo inicial- y no se permitirá el ingreso de telones ni pirotecnia.

El conjunto platense perdió por 1 a 0 en su visita a Argentinos Juniors en la jornada pasada de la Superliga lo que desencadenó la salida del técnico Darío Ortíz y días después llegó Maradona para afrontar el desafío de que Gimnasia permanezca en la máxima categoría.

Para intentar conseguir el primer triunfo en el certamen y para ello el flamante entrenador hará tres cambios: Víctor Ayala por Agustín Bolívar; Maximiliano Comba por Brahian Aleman y Horacio Tijanovich por Claudio Spinelli. .

Racing tendría al menos dos variantes

Racing viene de vencer como local a Godoy Cruz por 3 a 1 en la que fue su primera victoria en la Superliga y el entrenador Eduardo Coudet no dio a conocer el equipo que jugará en La Plata, pero se estima que realizará al menos dos modificaciones. Tomando como referencia a los once que salieron a jugar frente al conjunto de Mendoza, el mediocampista Nery Domínguez ingresará en lugar de Marcelo Díaz, quien tuvo una sobrecarga muscular que no le permitió trabajar a la par de sus compañeros en toda la semana. Además, David Barbona volvió a entrenar a la par de sus compañeros, pero no estaría en el equipo inicial, por lo cual su plaza la ocuparía Matías Rojas mientras que Coudet analizará a Matías Zaracho, quien el jueves se reintegró a los entrenamientos después de estar con la Selección argentina y podría ser titular en reemplazo de Diego González.

En tanto, el delantero Darío Cvitanich trabajó a la par del grupo tras recuperarse de un dolor en su rodilla producto de un golpe que sufrió en el partido frente a Godoy Cruz y estará entre los once.

Los detalles del partido: