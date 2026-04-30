Copa Libertadores: Independiente Rivadavia goleó a La Guaira y lidera su grupo

El sorprendente equipo de Alfredo Berti se impuso 4 a 1 al conjunto venezolano de local y manda en el Grupo C del certamen copero con puntaje ideal.
Independiente Rivadavia goleó 4 a 1 a Deportivo La Guaira en Mendoza, con una noche sobresaliente de Alex Arce, autor de tres goles. El equipo de Alfredo Berti sumó su tercera victoria consecutiva y quedó como único líder del Grupo C de la Copa Libertadores con puntaje perfecto.
La Lepra abrió el marcador a los 26 minutos con un cabezazo de Arce, tras un buen centro de Matías Fernández desde la derecha, pero la visita respondió rápidamente y alcanzó el empate a través de Guillermo Ortiz. Sin embargo, antes del descanso, el conjunto mendocino volvió a golpear: Sebastián Villa convirtió de penal tras una infracción dentro del área y, en tiempo agregado, Arce marcó nuevamente para irse 3 a 1 al entretiempo.
En el complemento, Independiente Rivadavia manejó los tiempos del partido y evitó la reacción del equipo venezolano. Arce selló su triplete a los 18' del segundo tiempo, en una jugada que inició con un desborde de Villa que lanzó el centro y José Florentín la bajó para la definición del goleador, consolidando una ventaja que ya sería definitiva.
Con este resultado, la Lepra de Mendoza se afirma como una de las sorpresas del certamen y lidera el grupo C con puntaje perfecto, por delante de Bolivar, La Guaira y Fluminense respectivamente. En la próxima jornada, los de Berti recibirán al conjunto brasileño, a quienes ya supieron derrotar en el Maracaná.
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