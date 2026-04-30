Copa Libertadores: Independiente Rivadavia goleó a La Guaira y lidera su grupo

La Lepra abrió el marcador a los 26 minutos con un cabezazo de Arce, tras un buen centro de Matías Fernández desde la derecha, pero la visita respondió rápidamente y alcanzó el empate a través de Guillermo Ortiz. Sin embargo, antes del descanso, el conjunto mendocino volvió a golpear: Sebastián Villa convirtió de penal tras una infracción dentro del área y, en tiempo agregado, Arce marcó nuevamente para irse 3 a 1 al entretiempo.