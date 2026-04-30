El Mono Navarro Montoya prefirió a Villa antes que a Dybala para refuerzo de Boca

En paralelo, Villa atraviesa un buen presente en Independiente Rivadavia y también es seguido de cerca por otros clubes. Desde Mendoza pretenden una cifra cercana a los 12 millones de dólares, lo que complica su salida. Aun así, no es el único que lo impulsa: Mauricio Serna también lo respaldó con fuerza y aseguró que “sería el refuerzo”, reforzando el debate en torno a qué perfil necesita Boca de cara a lo que viene.