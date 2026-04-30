El Mono Navarro Montoya prefirió a Villa antes que a Dybala para refuerzo de Boca

El histórico arquero del Xeneize sorprendió al elegir al atacante colombiano por sobre el cordobés con larga trayectoria en el fútbol italiano.
El Mono Navarro Montoya dejó una definición contundente en medio de los rumores del mercado de pases de Boca y sorprendió con su elección. Ante la posibilidad de sumar a Paulo Dybala o Sebastián Villa, el histórico arquero no dudó: “Si tengo que elegir lo traigo a Villa".
El Mono argumentó su postura en base a lo futbolístico y al contexto del plantel. “Por el contexto del equipo pienso que sus características son más necesarias para este momento y para este Boca que las de Dybala”, explicó en Picado TV. Así, dejó en claro que, más allá de la jerarquía del campeón del mundo, considera que el colombiano podría aportar soluciones más inmediatas.
Mientras tanto, el nombre de Dybala sigue generando ilusión en el mundo Xeneize. El delantero de la Roma dejó algunos guiños recientes y su vínculo con Leandro Paredes aparece como un puente posible. Sin embargo, su llegada depende de múltiples factores, entre ellos su situación contractual en Italia y las condiciones económicas de una eventual negociación.
En paralelo, Villa atraviesa un buen presente en Independiente Rivadavia y también es seguido de cerca por otros clubes. Desde Mendoza pretenden una cifra cercana a los 12 millones de dólares, lo que complica su salida. Aun así, no es el único que lo impulsa: Mauricio Serna también lo respaldó con fuerza y aseguró que “sería el refuerzo”, reforzando el debate en torno a qué perfil necesita Boca de cara a lo que viene.
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