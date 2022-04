Girotti: "Yo los conocía, les di un par de tips y funcionó"

"Planteamos el partido de tal manera para intentar quitarles el circuito de juego y no dejarlos salir jugando. Yo los conocía, les di unos par de tips y por suerte funcionó", contó el delantero sobre lo que habló durante la semana mientras preparaban el choque que ganó el Tallarín 1-0.

En cuanto a la chance que tuvo para anotar, explicó: "Se la quise cruzar, me había dejado el palo medio descubierto y cuando voy a patear no sé quién venia atrás y me desestabiliza".

"Una lástima, me hubiese encantado meter un gol pero lo importante es que volvimos a ganar. Hace mucho que no lo hacíamos y más con este rival", continuó en esa línea.

Por último, agregó que "Fue muy lindo reencontrarme con mis ex compañeros. Se los extraña, pero acá en Córdoba encontré un grupo bárbaro, ya tengo grandes amigos. La verdad es que vamos a tirar todos para el mismo lado para sacar esto adelante. Ojalá sigamos por la misma senda."