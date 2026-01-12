Claudio Tapia rompió el silencio sobre las denuncias por corrupción de la AFA

El dirigente enfrenta acusaciones judiciales surgidas desde finales de 2025, que señalan presuntas maniobras financieras y desvíos de dinero hacia sociedades vinculadas a personas cercanas a él y a otras autoridades de la AFA. Sin embargo, Tapia aseguró que vive estos días “tranquilo” y diferenció la percepción pública de la cobertura mediática: “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”.

A lo largo de su estadía en Mar del Plata, Tapia sostuvo que la respuesta de la gente ha sido positiva. “A donde voy es igual”, declaró en diálogo con La Nación. El presidente de la AFA remarcó que las muestras de afecto se multiplicaron tras el campeonato mundial de fútbol obtenido en Qatar 2022, y valoró la cercanía con el público, señalando que “esta es la verdad”, en referencia a la reacción popular frente a las denuncias.

Tapia explicó que, aunque permanece atento a la exposición mediática y judicial por los contratos de la AFA, en su vida cotidiana no recibe reproches al respecto. “Con lo otro (las denuncias y acusaciones) no pasa nada”, afirmó y agregó que su principal preocupación siempre fue su familia.

Durante su permanencia en el balneario Punta Mogotes, Tapia compartió almuerzos con amigos y allegados, y recibió visitas de funcionarios como Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, y Santiago Pérez Teruel, asesor general bonaerense.