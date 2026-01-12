Video: el golazo de Valentín Carboni en la pretemporada de Racing que generó aplausos

El gol de Carboni fue lo más destacado en redes sociales del sexto día de trabajos de Racing en Paraguay. Según el vídeo que compartió el club en sus redes, el plantel de Gustavo Costas realizó ejercicios físicos sobre arena, duelos individuales y por pareja en espacios reducidos y finalizó la sesión con remates al arco. En ese último bloque, Carboni, ex Lanús, Monza y Olympique Marsella, controló y, antes de ingresar al área, metió un potente zurdazo que fue directo al ángulo y dejó sin chances de respuesta al arquero.

Acto seguido, en medio de los aplausos, el zaguero Franco Pardo bromeó: "Parla italiano". Luego, hubo una lluvia de goles de sus compañeros. Carboni ya se integró por completo a la dinámica del conjunto de Avellaneda. El Nerazzurro quiere que sume rodaje Carboni y por eso abonará 200.000 dólares al combinado argentino cada vez que el joven juegue cuatro partidos consecutivos.

Carboni y Matko Miljevic, los únicos refuerzos de Racing en este mercado de pases, estarán disponibles para el amistoso frente a Universidad de Chile, a disputarse el 18 de enero, en el Estadio Municipal de Concepción.