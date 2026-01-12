Batacazo: París FC le ganó el clásico a PSG y lo eliminó de la Copa de Francia

El equipo de Stephane Gilli se impuso por 1-0 y eliminó a su clásico de la Copa de Francia en una de las victorias más importantes en la historia de la institución. Jonathan Ikone, quien ingresó a los 40 del primer tiempo por la lesión de Alimami Gory, convirtió el único tanto del partido cuando se jugaban 29 minutos del segundo tiempo. PSG, que venía de ser campeón de la Supercopa de Francia ante Olympique de Marsella, jugó con un equipo alternativo con habituales titulares en el banco como Dembelé, Désiré Doué, Nuno Mendes y Marquinhos.

De esta manera, la Copa de Francia tendrá un nuevo campeón debido a que PSG se había consagrado las últimas dos veces y ganó ocho de las últimas 11 ediciones en un claro dominio del certamen en la última década.

El destino quiso que en pocos días PSG y París FC jugaran un par de clásicos después de 48 años que no se enfrentaban. El primero de esta seguidilla fue el reciente 4 de enero, por la Ligue 1, y en esa ocasión la victoria quedó para el PSG por 2-1 con goles de Desiré Doué y Ousmane Dembelé. El empate transitorio en aquel día había sido de Willem Geubbels.

La rivalidad entre ambos, que tiene sus canchas separadas apenas por una avenida, surge a partir de una unión. Fundado en 1969, Paris FC se fusionó un año después con el Stade Saint-Germain para dar origen al PSG, aunque tan solo dos años después los caminos se bifurcaron: uno creció hasta transformarse en potencia europea, el otro transitó décadas en categorías menores.

En mayo de 2025, París FC selló su regreso a la máxima categoría tras empatar ante Martigues y asegurar el segundo puesto en la Ligue 2. De esta manera, se volvió a enfrentar después de 48 años por la Ligue 1 donde perdió y, ahora, por la Copa de Francia, el modesto tuvo revancha frente al poderoso.