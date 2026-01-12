Video: la exigencia de Marcelo Gallardo en la pretemporada de River

Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta revelaron el River 2026 que quiere tener el Muñeco. "Un equipo intenso, pesado, con juego, con desbordes, con llegadas", contó Cachete. "Hay que ser más agresivos, recuperar en campo rival y presionar arriba. Lo que siempre caracterizó a los equipos de Marcelo", agregó Martínez Quarta. Para eso, Gallardo está exigente bajo el sol y el calor uruguayo con sus dirigidos.

El Muñeco realizó muchas indicaciones durante un circuito de pases de primera con movimientos en el que los jugadores se dividieron en grupos: algunos tenían bien de cerca al entrenador; otros, más alejados, escucharon las palabras de Matías Biscay y Hernán Buján.

En este entrenamiento, los ocho jugadores de campo que más jugaron en el amistoso con Millonarios de Colombia se quedaron haciendo tareas físicas en el gimnasio montado en el Centro de Convenciones de Solanas: Montiel, Martínez Quarta, Rivero, González, Castaño, Vera, Galoppo y Driussi. Franco Armani, quien se recupera de un desgarro en el gemelo derecho, fue protagonista de este entrenamiento.

Es que el arquero, a quien en la intimidad del cuerpo técnico siguen sin descartar del todo para el debut en el Torneo Apertura, después de realizar algunos trotes por alrededor del campo y ser felicitado por el kinesiólogo Franco Bombino ("Listo, número 1", le dijo al terminar), hizo algunos metros y se fue a una cancha de arena que también hay en el complejo. Ahí, se descalzó, le trajeron unos guantes más viejos para que no se arruinaran los otros y realizó unos trabajos con pelotas de tenis y de fútbol.