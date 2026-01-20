Gonzalo Pity Martínez cerca de acordar con un club argentino

El Matador no pierde las esperanzas, le ofrecieron continuidad de su carrera no solo en el club sino también dentro de la cancha, el club y el jugador se encuentran lejos de un arreglo económico.

El ex Huracán es el único de las glorias de River que disputaron aquella final histórica ante Boca en Madrid y que salieron de River en este mercado de pases que aún no se sumó a otro plantel. Enzo Pérez jugará en Argentinos, Ignacio Fernández volvió a Gimnasia y Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional de Medellín.

Casi sin rodaje en el Millonario durante el 2025, el futbolista se encuentra en condiciones óptimas físicas para poder enfrentar un nuevo desafío en el mundo del fútbol.

Tigre no se interesó solo por un Exjugador de River sino también se reforzó con un juvenil, Tiago Serrago quien tuvo paso por Aldosivi el volante ofensivo de 21 años la operación es sin cargo y con una opción de compra del 50% del pase.