Fútbol |

Gonzalo Pity Martínez cerca de acordar con un club argentino

Tigre pretende sumarlo como refuerzo para la Copa Sudamericana en la que también estará River, donde en los últimos tiempos no sumó minutos.

Tigre sigue buscando buscando reforzarse de la mejor manera para disputar la Copa Sudamericana y busca a Gonzalo Pity Martínez para este 2026, hasta el momento se encuentran lejos de llegar a un trato.

El Matador no pierde las esperanzas, le ofrecieron continuidad de su carrera no solo en el club sino también dentro de la cancha, el club y el jugador se encuentran lejos de un arreglo económico.

El ex Huracán es el único de las glorias de River que disputaron aquella final histórica ante Boca en Madrid y que salieron de River en este mercado de pases que aún no se sumó a otro plantel. Enzo Pérez jugará en Argentinos, Ignacio Fernández volvió a Gimnasia y Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional de Medellín.

ADEMÁS: Se aleja de Boca: Vasco da Gama ofertó por Marino Hinestroza

Casi sin rodaje en el Millonario durante el 2025, el futbolista se encuentra en condiciones óptimas físicas para poder enfrentar un nuevo desafío en el mundo del fútbol.

Tigre no se interesó solo por un Exjugador de River sino también se reforzó con un juvenil, Tiago Serrago quien tuvo paso por Aldosivi el volante ofensivo de 21 años la operación es sin cargo y con una opción de compra del 50% del pase.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados