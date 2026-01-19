Se aleja de Boca: Vasco da Gama ofertó por Marino Hinestroza

La clave está en los números, Vasco presentó una propuesta cercana a los 6 millones de dólares, que supera la que Boca había acordado previamente, que rondaba los 5 millones por la totalidad del pase más una plusvalía del 20%. Esa diferencia económica inclinó la balanza y dejó al Xeneize en una posición incómoda dentro de la negociación.

Hasta hace pocos días, en la Ribera reinaba el optimismo, la dirigencia confiaba en cerrar al extremo de 23 años como el primer refuerzo de cara a la próxima temporada, luego de varias idas y vueltas con Atlético Nacional. Hinestroza venía de un buen rendimiento en Colombia y era una apuesta para reforzar las bandas.

Sin embargo, el silencio del club colombiano terminó siendo una señal de alerta, desde el viernes no hubo confirmación formal del acuerdo y la aparición de Vasco da Gama explica la falta de respuestas. Ahora, el pase vuelve a estar en duda y el deseo de Juan Román Riquelme corre serio riesgo de no concretarse.

Lo que parecía encaminado quedó en jaque y la transferencia podría caerse definitivamente si el conjunto brasileño logra cerrar el acuerdo con Atlético Nacional en las próximas horas.