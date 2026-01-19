Estudiantes goleó 4-0 a Ituzaingó en su debut en la Copa Argentina y avanzó a los 16avos

Durante la primera parte, Estudiantes tomó la iniciativa y buscó lastimar con juego directo y remates desde afuera del área, aunque Ituzaingó también tuvo momentos de posesión que le permitieron acercarse. Alexis Castro y Santiago Ascacíbar probaron con disparos lejanos, pero el marcador se mantuvo en cero hasta el descanso, en un desarrollo donde al Pincha le faltó precisión en los metros finales.

La apertura del marcador llegó en el inicio del segundo tiempo y cambió el rumbo del partido, a los 52 minutos, Ascacíbar recuperó la pelota y habilitó a Facundo Farías, que envió un centro atrás y provocó el gol en contra de Ezequiel Gayoso para el 1-0. A partir de ahí, Estudiantes impuso su jerarquía, Alexis Castro amplió tras una jugada por la izquierda y, casi de inmediato, Farías definió con potencia el 3-0 luego de una asistencia de Lucas Alario para transformar el triunfo en goleada.

El gol de Guido Carrillo para el 4-0 definitivo

¡PALIZA DEL PINCHA ANTE EL VERDE!A los 87', Carrillo marcó el 4-0 para Estudiantes ante Ituzaingó. #CopaArgentinaEnTyCSports

Ya en el tramo final, Guido Carrillo le puso cifras definitivas al encuentro con una definición sutil ante Hugo Acevedo para el 4-0. Con este resultado, el equipo de Eduardo Domínguez volvió a superar un debut en la Copa Argentina, una competencia en la que históricamente logró avanzar en la mayoría de sus estrenos, y ahora aguarda por el ganador del cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano mientras se prepara para un exigente debut en el Torneo Apertura, el próximo viernes desde las 20 ante Independiente.