Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández: la cifra millonaria de su pase

La información tomó fuerza luego de que medios europeos señalaran que el Chelsea “estaría dispuesto a vender a Enzo Fernández al precio justo”. El volante argentino, con contrato vigente hasta 2032, dejó de ser considerado intocable en un contexto marcado por las exigencias financieras actuales y el plan del club de renovar parte del plantel. El objetivo sería recuperar una inversión cercana a los 121 millones de euros que pagó cuando lo compró al Benfica.

En lo deportivo, Fernández transita una temporada sólida, tras un 2025 en el que fue clave en la conquista de la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes. Mientras el PSG aparece dispuesto a avanzar con una oferta cercana a los 150 millones de dólares, el Real Madrid también se posicionó como candidato firme, con la intención de reforzar la mitad de la cancha y evitar repetir errores recientes en el mercado.

enzo fernandez chelsea En 2025, Enzo Fernández conquistó el Mundial de Clubes con Chelsea.

Más allá de los rumores, Enzo sigue siendo una pieza central en un Chelsea que intenta estabilizarse tras cambios en el banco de suplentes, con Liam Rosenior como nuevo entrenador, el equipo logró resultados positivos en la Premier League y se mantiene en la pelea por clasificar a la próxima Champions. Además, afrontará un partido clave en el torneo continental, donde necesita sumar para meterse en zona de acceso directo a los octavos de final, mientras el futuro del argentino comienza a definirse fuera de la cancha.