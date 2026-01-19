Fútbol |

Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández: la cifra millonaria de su pase

El club inglés aceptaría negociar al mediocampista argentino si llega una oferta que le permita recuperar la inversión realizada. Real Madrid y París Saint Germán están interesados en contratarlo.

Enzo Fernández se convirtió en uno de los grandes referentes del Chelsea en las últimas temporadas y es habitual verlo con la cinta de capitán cuando no está Reece James. Sin embargo, el club londinense cambió su postura y ahora estaría dispuesto a negociar su transferencia si aparece una propuesta acorde a sus pretensiones económicas. La posibilidad sacudió el mercado europeo y ya hay dos gigantes que siguen de cerca la situación, Real Madrid y París Saint-Germain.

La información tomó fuerza luego de que medios europeos señalaran que el Chelsea “estaría dispuesto a vender a Enzo Fernández al precio justo”. El volante argentino, con contrato vigente hasta 2032, dejó de ser considerado intocable en un contexto marcado por las exigencias financieras actuales y el plan del club de renovar parte del plantel. El objetivo sería recuperar una inversión cercana a los 121 millones de euros que pagó cuando lo compró al Benfica.

En lo deportivo, Fernández transita una temporada sólida, tras un 2025 en el que fue clave en la conquista de la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes. Mientras el PSG aparece dispuesto a avanzar con una oferta cercana a los 150 millones de dólares, el Real Madrid también se posicionó como candidato firme, con la intención de reforzar la mitad de la cancha y evitar repetir errores recientes en el mercado.

enzo fernandez chelsea
En 2025, Enzo Fernández conquistó el Mundial de Clubes con Chelsea.

Más allá de los rumores, Enzo sigue siendo una pieza central en un Chelsea que intenta estabilizarse tras cambios en el banco de suplentes, con Liam Rosenior como nuevo entrenador, el equipo logró resultados positivos en la Premier League y se mantiene en la pelea por clasificar a la próxima Champions. Además, afrontará un partido clave en el torneo continental, donde necesita sumar para meterse en zona de acceso directo a los octavos de final, mientras el futuro del argentino comienza a definirse fuera de la cancha.

