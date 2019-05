Guerra total entre Dalma Maradona y Matías Morla

Pero antes de partir, Morla habló y si bien tocó todos los temas, le apuntó a las hijas que el Diez tuvo con Villafañe. El abogado fue terminante a la hora de hablar de la relación de Diego Maradona con Dalma y Gianinna, e hizo referencia a una frase que utilizó Dalma hace unos días cuando, sin nombrarlo, trató de ‘tonto’ a su padre por perderse el crecimiento de su nieto Benjamín y por no conocer a su hija.

"Tomamos con mucho asombro cuando trataron al padre de tonto. Le piden al padre sumas en dólares que como actriz y sin trabajar una y otra hija no podrían tener jamás. Tratar de tonto al padre y nada más acercarse para pedirle plata es muy triste y por eso Diego está como está", afirmó Morla en Intrusos.

El abogado de Diego aseguró que hoy ellas no lo llaman a su padre porque él no les da esas sumas de dinero que siempre se llevaron. Obviamente que Dalma no dejó pasar ese comentario y salió con un tuit muy agresivo: "Vergüenza que le sigan dando cámara a ese abogado payaso con dientes postizos de plástico que le quedaron grandes! Voy a esperar a ver tu nota completa y después te voy a contestar punto por punto! VOS SOS LO PEOR QUE LE PASO A MI PAPÁ", indicó Dalma.

Y la respuesta llegó después de escuchar la nota y trató de "mentiroso" a Matías Morla. "Viajaste a Miami a llevar a tu hija al recital de Ariana Grande con la plata de mi papá", dijo Dalma. Claro que semejante calificativo no iba a pasar inadvertido y Morla salió con los tapones de punta. "No te confundas, el pasaje de mi hija lo pago yo, con la plata de mi trabajo. Vos deberás explicarle a la Justicia, de donde sacaste estos fajos de dólares", fue el mensaje que escribió el abogado con una foto donde se la ve a Dalma en una mesa, parece ser un banco, y delante de ella hay una suma en dólares de varios miles.

Indignada con la publicación de la foto, Dalma intentó una defensa y aseguró: "Es la venta de mi casa, payaso mediático", dijo ante esa imagen. Pero lo que dice el abogado es que ese dinero le fue entregado a Dalma por orden del padre la última vez que ella lo llamó y que fue expresamente para pedirle dinero. "Suena ilógico que si se trató de la venta de la casa, esa foto me llegue a ami", dijo Morla. En el final, el letrado le dejó en claro a la hija del Diez que en la actualidad, su padre pasa por el mejor momento económico.

"Ahora sí, termino, porque tengo compromisos de trabajo. Porque yo trabajo desde los 17 años y es así como me gano la vida. El mejor momento económico de Diego es ahora, sin ROBOS", cerró.

Dalma está enfrentada desde hace tiempo con el abogado y ayer después del ida y vuelta caliente, le dijo: "Lo bajo que caés no tiene nombre. Te dolió lo del recital, mostrás un momento privado. No me afecta en nada tu foto porque no hago nada malo ni ilegal. Es solo una violación a la intimidad. Explicá cómo tenés la foto de adentro de un banco".

Por ahora Gianinna, su hermana, no hizo ninguna mención al respecto. Ella también está enemistada con Morla pero cada vez que la pelea se da por algún tema de Diego, prefiere no meterse. Morla dice que en los próximos meses habrá novedades fuertes desde Miami y entre ellas el llamado a declaración de las hermanas Maradona. La guerra está lejos de terminar y cada vez crece más.

