Guillermo Barros Schelotto descartó la chance de ir a Boca

El Mellizo ganó el Campeonato de Primera División 2016 y la Superliga 2016-17.

"No me llamaron de Boca y tengo un compromiso por cumplir en Paraguay", respondió el Mellizo, quien tiene una cláusula de salida para ir a Boca. Sobre eso, también comentó en charla con el Diario ABC de Paraguay: "Tengo cláusula de salida, todo el mundo la tiene, porque es lógica, pero nunca la puse sobre la mesa. Estoy ciento por ciento con el seleccionado de Paraguay". Su comienzo en La Albirroja no fue bueno: ganó un partido, empató otro y perdió cuatro de los seis partidos oficiales que dirigió en la Selección.

Guillermo asumió en la parte final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. No pudo cambiar el mal rendimiento y campaña del combinado guaraní para lograr la clasificación o acceder al repechaje. Pero a él lo llamaron pensando en el futuro. Ahora está preparando al equipo para la Copa América 2024, que es hasta cuando tiene contrato.

Por eso, el ídolo y multicampeón de Boca como jugador que también dio dos vueltas olímpicas como técnico, señaló: "La gente de Boca me ha demostrado un afecto y cariño muy grande. Es una satisfacción que después de tanto tiempo sigan refiriéndose a mi". Quiere volver al club, pero en otro momento. Un nombre menos para Román, a quien le gusta Gabriel Heinze, Jorge Almirón y Martín Palermo. Y que también podría en diciembre renovarle a Ibarra, así como lo hizo en su momento a Sebastián Battaglia.