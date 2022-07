El adiós de Eduardo Domínguez a Independiente

eduardo dominguez, entrenador de independiente.jpg Dirigió 29 partidos entre los que ganó 10, empató 9 y perdió 10.

Luego, "El Barba" admitió que "no cumplimos con las expectativas en Independiente" y agregó: "Soy consciente de lo que di y lo que no hice. Yo estoy tranquilo que lo di todo. Agradecerle nuevamente al hincha, al club, al Rolfi, a los jugadores y al staff porque se han brindado todos. No nos alcanzó, esperemos que puedan alcanzar los resultados que merece la institución".

Por último, Domínguez volvió a agradecer y lamentarse porque las cosas no se dieron cómo los hinchas y él esperaban. "Agradecerle a los jugadores y al hincha por ese cariño que me siguen dando constantemente, sabiendo que hemos generado una expectativa grande al inicio y lamentablemente no la hemos podido devolver en resultados. Hay que dar vuelta la página y mirar para adelante. Le deseo todos los éxitos porque me trataron de maravilla".

Su ciclo fue malo, sus números lo dicen todo. Dirigió 29 partidos entre los que ganó 10, empató 9 y perdió 10. La situación deportiva: ¡22! en la Liga Profesional y eliminado prematuramente de la Copa Sudamericana (no llegó a octavos de final). Todo, claro está, en una contexto institucional que no ayuda para nada. Ahora, Claudio Graf está a cargo del plantel profesional mientras la dirigencia y el Rolfi buscan a su sucesor. Gabriel Heinze, Mauricio Pellegrino y Jorge Almirón son los principales candidatos.