Gustavo Costas empezó a palpitar el clásico con Boca: "Hay que ir a ganar a la Bombonera"

El entrenador fue tajante respecto al rendimiento de sus dirigidos y reconoció que la diferencia en el marcador durante la primera parte no reflejó lo que sucedía en el campo. "No me gustó el partido, no estábamos para irnos 2-0 en el primer tiempo. No fuimos el mismo equipo que jugó contra Argentinos. Me voy contento por el resultado, no por el juego", sentenció el DT en conferencia de prensa.

La autocrítica de Costas se centró, sobre todo, en la falta de precisión, un factor que pudo haber costado caro en otro contexto. Al respecto, el técnico de la Academia dijo: "No estuvimos finos en los pases, antes estos partidos lo perdíamos. Controlamos en el segundo tiempo pero sin lastimar". A pesar de esto, valoró el hecho de haber sumado de a tres en un torneo que arrancó con complicaciones: "Lo importante es que conseguimos los tres puntos. No podemos regalar nada. Ya arrancamos. Nos costó pero arrancamos", mencionó tras haber dejado atrás las tres derrotas en el inicio del torneo.

Con la mirada ya puesta en el compromiso del próximo viernes en La Bombonera, Costas dejó en claro que la mentalidad del equipo no negocia la ambición, más allá de la racha positiva que consiguió: "Hay que ir allá a ganar, nosotros vamos siempre a eso. Sabemos que son partidos que los quieren jugar todo y siempre tenés un plus más".

Costas reforzó también su postura sobre la competitividad de Racing ante los rivales directos: “A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo. Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí. Hoy podés ir a la cancha de River, podés ganar, empatar o perder. Antes perdíamos”.

Por último, el entrenador se refirió a cuestiones tácticas y físicas, como la salida temprana de Baltasar Rodríguez, que no estuvo en el el complemento por una molestia física: "Dudamos si iba a ser titular porque estaba así, lo probamos en la entrada en calor y me parece que nos mintió porque faltando 10 para el primer tiempo nos pidió salir. No lo sacamos ahí porque perdíamos una ventana", explicó Costas.

Para cerrar, reafirmó su intención de consolidar una formación estable para mantener el nivel de exigencia interna: "Me gusta que el once salga de memoria. Obliga al resto a que se siga rompiendo el c...".