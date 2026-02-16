Con un golazo de Ángel Di María, Rosario Central le ganó a Barracas Central

De hecho, Fideo fue importante indirectamente para que su equipo abriera el marcador. A los 13’ del segundo tiempo, apareció por el segundo palo para estrellar la pelota en el travesaño y de ahí nació la segunda jugada que derivó en el gol: centro de Sánchez y cabezazo de Copetti. Habilitado milimétricamente, el VAR terminó confirmando la ventaja.

Di María hizo de todo, jugando siempre para el equipo, que pasó por arriba Barracas Central. Si el Canalla no lo terminó definiendo antes fue porque le faltó la puntada final, ya sea por malas definiciones o por buenas atajadas de Miño, el arquero y mejor hombre que tuvo el visitante.

El equipo de Rubén Darío Insúa se acordó demasiado tarde de intentar atacar y casi nunca lo hizo. Con un plantel muy conservador, cuando recibió el gol pareció quedarse sin plan de juego. La ventaja no hizo más que potenciar a Central y minimizar a Barracas. El desarrollo siempre estuvo más para el 2-0 que terminó llegando sobre el final con el golazo de Angelito, que la picó ante la salida de Miño, que del 1-1 que nunca llegó...

Con este triunfo, Central se prende en la Zona B del Torneo Apertura con ocho puntos, a cuatro del sorprendente líder Tigre, que le ganó a Racing y River con autoridad. Y Barracas quedó con cinco unidades, fuera de la zona de clasificación a la próxima instancia del certamen.