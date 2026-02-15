En el debut de Diego Flores, Instituto venció a Central Córdoba y logró su primer triunfo en el torneo

La Gloria salió con mucha decisión y madrugó al Ferroviario a los tres minutos de juego con un ataque de banda a banda que finalizó con un gran centro de Diego Sosa y cabezazo de Fonseca. Y unos pocos minutos de juego después el local amplió el marcador...

A los 30 minutos, Alex Luna, de penal, anotó el 2 a 0 en Córdoba. El volante engañó a Alan Aguerre y disparó hacia un lado y el arquero fue hacia el otro. Y así se fueron al entretiempo. Lucas Pusineri, DT del Ferroviario, metió dos cambios en el descanso en busca de una reacción de su equipo que fue totalmente superado en la primera etapa...

Sin embargo, el tramite siguió igual con Instituto como el gran protagonista dominando el balón. Eso sí: no hubo más emociones. Fue 2 a 0 a favor del equipo de Diego Flores que se ilusiona con empezar a dejar atrás un inicio de torneo flojo con un empate y tres derrotas. El Traductor le inculcó orden, intensidad y gol al equipo en un puñado de entrenamientos. Nuevo DT y primer triunfo en el torneo para La Gloria...