Racing fue contundente en el Sur ante Banfield

En un encuentro cambiante, el equipo de Gustavo Costas mostró eficacia en los momentos determinantes y logró su segunda victoria consecutiva, un resultado que ayuda a despejar las dudas tras el irregular arranque del certamen.

El desarrollo del primer tiempo tuvo a Banfield como protagonista. Con intensidad y movilidad, el Taladro dominó las acciones y generó las situaciones más claras. A los 11 minutos, Nacho Pais había convertido un gol de gran factura, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada. El local insistió y encontró en Facundo Cambeses un obstáculo difícil de superar: el arquero académico respondió con solvencia ante cada intento.

Embed

Cuando Racing atravesaba su tramo más incómodo, encontró la ventaja. A los 27 minutos, tras una secuencia de rebotes en el área, Marco Di Cesare reaccionó rápido y, de media vuelta, rompió el cero.

El tanto cambió el clima del partido, que se volvió más tenso. Poco después, el entrenador Pedro Troglio fue expulsado en medio de protestas, en una decisión que elevó la temperatura en el Sur.

El segundo golpe de Racing

En el cierre de la etapa inicial llegó el segundo golpe. El árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal por una mano dentro del área y Adrián “Maravilla” Martínez no falló: ejecutó con potencia y precisión para estirar la diferencia. Racing se fue al descanso con una ventaja amplia en el marcador, aunque el trámite había sido más equilibrado de lo que indicaba el resultado.

El complemento mostró un desarrollo más controlado por la visita. Sin el vértigo de la primera mitad, el juego se volvió friccionado y con escasas llegadas. Racing administró la diferencia con orden defensivo y criterio en la posesión, mientras Banfield buscó sin la claridad necesaria para revertir la historia.

El pitazo final encontró a la Academia celebrando tres puntos que significan algo más que una victoria. Tras tres derrotas consecutivas en el inicio del torneo, el equipo de Avellaneda comienza a recuperar confianza y funcionamiento. El próximo desafío será de máxima exigencia: visitar a Boca en La Bombonera, el viernes desde las 20, en un duelo que pondrá a prueba la levantada albiceleste. Banfield, por su parte, intentará recomponerse cuando reciba a Newell’s en la siguiente jornada.