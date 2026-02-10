Se iba a ir de Racing, pero se queda y podría ser el reemplazante de Nardoni

Las transferencias de Almendra y Nardoni dejaron un vacío sensible en la estructura del equipo. Si bien la dirigencia buscó equilibrar la salida del ex Boca con la llegada de Matko Miljevic, Rodríguez le da al entrenador una opción conocida y con proyección. Fue titular ante Argentinos Juniors como interior izquierdo y dejó una buena imagen.

Ese rendimiento reactivó el interés del club estadounidense, que inició gestiones para adquirir su pase. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. Racing fijó una pretensión cercana a los 5 millones de dólares, una cifra que Inter Miami no estuvo dispuesto a pagar y las conversaciones se diluyeron con el correr de los días.

baltasar rodriguez int Baltasar Rodríguez disputó 22 partidos con Inter Miami y marcó 3 goles.

Más allá de que la venta de Nardoni liberó un cupo para incorporar hasta el 10 de marzo, la dirigencia considera que el plantel está cubierto en esa zona con Bruno Zuculini, Matías Zaracho y el propio Baltasar Rodríguez, quien hoy corre con ventaja por actualidad.

Con estas definiciones, la Academia empieza a ordenar su plantel y a consolidar piezas, luego del triunfo ante Argentinos el último fin de semana tras un inicio del Apertura con tres derrotas que dejaron muchas dudas. El próximo sábado, los de Costas visitarán a Banfield, desde las 17.30, para intentar acercarse a los puestos de clasificación.